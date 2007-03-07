Хунджуа Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хунджуа Георгий

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Место рождения

Тбилиси

Дата рождения

19.02.1922

Дата смерти

07.03.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1922

Отец: Хунджуа Григорий

Мать: Хунджуа (Барто) Оттилия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
физик
Рождение ребёнка
04.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.03.2007
Москва, город федерального значения Москва

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