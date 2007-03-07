Хунджуа Георгий
Место рожденияТбилиси
Дата рождения19.02.1922
Дата смерти07.03.2007
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1922
Отец: Хунджуа Григорий
Мать: Хунджуа (Барто) Оттилия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
физик
Рождение ребёнка
04.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.03.2007
Москва, город федерального значения Москва