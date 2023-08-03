Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1836
Сын: Шерстянкин Яков
Отец ребёнка: Шерстянкин Алексей
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1838
Сын: Шерстянкин Егор
Отец ребёнка: Шерстянкин Алексей
Кирзять, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841
Сын: Шерстянкин К
Отец ребёнка: Шерстянкин Алексей
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Шерстянкина) Прасковья
Отец ребёнка: Шерстянкин Алексей
Смерть
Неизвестно