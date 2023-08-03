Шерстянкин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстянкин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Между 1835 и 1836 г.р.
Между 1837 и 1838 г.р.
Между 1840 и 1841 г.р.
Около 1842 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Шерстянкин Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1835 и 1836

Сын: Шерстянкин Яков

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Между 1837 и 1838

Сын: Шерстянкин Егор

Мать ребёнка: Екатерина

Кирзять, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841

Сын: Шерстянкин К

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Шерстянкина) Прасковья

Мать ребёнка: Екатерина

Смерть
Неизвестно

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