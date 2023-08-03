Шерстянкин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Шерстянкин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1836
Сын: Шерстянкин Яков
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1838
Сын: Шерстянкин Егор
Мать ребёнка: Екатерина
Кирзять, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841
Сын: Шерстянкин К
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Шерстянкина) Прасковья
Мать ребёнка: Екатерина
Смерть
Неизвестно