Мария Зиновьева
Место рождения
Дата рождения07.07.1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1798
Отец: Зиновий Семёнов
Мать: Агриппина Федотова
КЛАДОВО ИВ-1798 Марья полугоду МК-1798 07.07.1798 Той же вотчины деревни Кладова крестьянина Зиновья Семёнова жена АГРОФЕНА Федотова родила дочь Марью которая крещена того же числа Восприемницею была ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Иванов
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Старово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно