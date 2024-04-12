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Мария Зиновьева

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

07.07.1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1775 г.р.

Мать

1773 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1798

Отец: Зиновий Семёнов

Мать: Агриппина Федотова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
КЛАДОВО ИВ-1798 Марья полугоду МК-1798 07.07.1798 Той же вотчины деревни Кладова крестьянина Зиновья Семёнова жена АГРОФЕНА Федотова родила дочь Марью которая крещена того же числа Восприемницею была ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Иванов

Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Старово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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