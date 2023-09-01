Николай Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
УПОМИНАНИЕ: МК-1840 26/28.01.1840 Анна Бежецкого уезда Казенной Починовской волости деревни Кладова крестьянин Иларион Васильев и законная его жена Фекла Зиновьева, оба православного вероисповедания С... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Зиновьева
Место жительства
Неизвестно
Старово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно