Николай Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

УПОМИНАНИЕ: МК-1840 26/28.01.1840 Анна Бежецкого уезда Казенной Починовской волости деревни Кладова крестьянин Иларион Васильев и законная его жена Фекла Зиновьева, оба православного вероисповедания С... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Зиновьева

Место жительства
Неизвестно
Старово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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