Моррисон (Баттер) Сандра Элизабет Зия
женский, родилась 26.07.1948
ОтецБаттер Дэвид Генри18.03.1920 г.р.
МатьБаттер (Уэрнер) Майра (Майра Элис)18.03.1925 г.р.
Супруги
Моррисон Уильям Дэвид19.08.1940 г.р.
Дети
Моррисон Чарлз Николас12.12.1985 г.р.
Моррисон Софи Наташа23.10.1987 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1948
Бракосочетание
1983
Рождение ребёнка
12.12.1985
Отец ребёнка: Моррисон Уильям Дэвид
Рождение ребёнка
23.10.1987
Дочь: Моррисон Софи Наташа
Отец ребёнка: Моррисон Уильям Дэвид