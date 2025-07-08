Моррисон (Баттер) Сандра Элизабет Зия 26.07.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моррисон (Баттер) Сандра Элизабет Зия

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 26.07.1948

Отец
Баттер Дэвид Генри18.03.1920 г.р.
Мать
Баттер (Уэрнер) Майра (Майра Элис)18.03.1925 г.р.
Супруги
Моррисон Уильям Дэвид19.08.1940 г.р.
Дети
Моррисон Чарлз Николас12.12.1985 г.р.
Моррисон Софи Наташа23.10.1987 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1948

Отец: Баттер Дэвид Генри

Мать: Баттер (Уэрнер) Майра (Майра Элис)

Бракосочетание
1983

Муж: Моррисон Уильям Дэвид

Рождение ребёнка
12.12.1985

Сын: Моррисон Чарлз Николас

Отец ребёнка: Моррисон Уильям Дэвид

Рождение ребёнка
23.10.1987

Дочь: Моррисон Софи Наташа

Отец ребёнка: Моррисон Уильям Дэвид

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