Баттер Дэвид Генри 18.03.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баттер Дэвид Генри

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 18.03.1920, Питлохри

умер 29.05.2010, Питлохри

Супруги
Баттер (Уэрнер) Майра (Майра Элис)18.03.1925 г.р.
Дети
Моррисон (Баттер) Сандра Элизабет Зия26.07.1948 г.р.
Рэмзи (Баттер) Мерилин Дейвина22.03.1950 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1946

Жена: Баттер (Уэрнер) Майра (Майра Элис)

Рождение ребёнка
26.07.1948

Дочь: Моррисон (Баттер) Сандра Элизабет Зия

Мать ребёнка: Баттер (Уэрнер) Майра (Майра Элис)

Рождение ребёнка
22.03.1950

Дочь: Рэмзи (Баттер) Мерилин Дейвина

Мать ребёнка: Баттер (Уэрнер) Майра (Майра Элис)

Рождение ребёнка
09.04.1952

Дочь: Голицына (Баттер) Роэз Джорджина

Мать ребёнка: Баттер (Уэрнер) Майра (Майра Элис)

Рождение ребёнка
09.07.1956

Дочь: Пежашевич Де Вероче (Баттер) Джорджина Маргарит

Мать ребёнка: Баттер (Уэрнер) Майра (Майра Элис)

Рождение ребёнка
10.04.1960

Сын: Баттер Чарлз Харолд Александр

Мать ребёнка: Баттер (Уэрнер) Майра (Майра Элис)

Смерть
29.05.2010

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