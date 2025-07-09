Баттер Дэвид Генри
мужской, родился 18.03.1920, Питлохри
умер 29.05.2010, Питлохри
Супруги
Баттер (Уэрнер) Майра (Майра Элис)18.03.1925 г.р.
Дети
Моррисон (Баттер) Сандра Элизабет Зия26.07.1948 г.р.
Рэмзи (Баттер) Мерилин Дейвина22.03.1950 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1946
Рождение ребёнка
26.07.1948
Дочь: Моррисон (Баттер) Сандра Элизабет Зия
Мать ребёнка: Баттер (Уэрнер) Майра (Майра Элис)
Рождение ребёнка
22.03.1950
Дочь: Рэмзи (Баттер) Мерилин Дейвина
Мать ребёнка: Баттер (Уэрнер) Майра (Майра Элис)
Рождение ребёнка
09.04.1952
Дочь: Голицына (Баттер) Роэз Джорджина
Мать ребёнка: Баттер (Уэрнер) Майра (Майра Элис)
Рождение ребёнка
09.07.1956
Дочь: Пежашевич Де Вероче (Баттер) Джорджина Маргарит
Мать ребёнка: Баттер (Уэрнер) Майра (Майра Элис)
Рождение ребёнка
10.04.1960
Сын: Баттер Чарлз Харолд Александр
Мать ребёнка: Баттер (Уэрнер) Майра (Майра Элис)
Смерть
29.05.2010