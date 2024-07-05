Енюшина Александра Максимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Енюшина Александра Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алькин Максим

Мать: Алькина (Плаксина) Мария Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Енюшин Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Енюшин Николай ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Енюшин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Енюшин Николай ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Енюшин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Енюшин Николай ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Енюшин Николай ?

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