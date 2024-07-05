Енюшина Александра Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Енюшин Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Енюшин Николай ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Енюшин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Енюшин Николай ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Енюшин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Енюшин Николай ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Енюшин Николай ?