Енюшин Николай ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енюшин Николай ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Енюшин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Енюшина Александра Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Енюшин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Енюшина Александра Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Енюшин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Енюшина Александра Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Енюшина Александра Максимовна

Смерть
Неизвестно