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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пыжева) Василиса (падчерица)

Отец ребёнка: Пыжев Ермол Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Прокофий Ермолович

Отец ребёнка: Пыжев Ермол Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Павел Ермолович

Отец ребёнка: Пыжев Ермол Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Ермол Григорьев

Рождение ребёнка
1684

Сын: Пыжев Антон Ермолович

Отец ребёнка: Пыжев Ермол Григорьев

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