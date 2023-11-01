Пыжев Антон Ермолович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Антон Ермолович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Пыжев Ермол Григорьев

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пыжева) Стефанида Антоновна

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Семен Антонович

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Пантелей Антонович

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Анофрей Антонович

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

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