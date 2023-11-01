Пыжев Антон Ермолович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Пыжев Ермол Григорьев
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пыжева) Стефанида Антоновна
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия