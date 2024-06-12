Арутюнов Арамаис Карапетович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Арутюнов Арамаис Карапетович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арутюнц Карапет

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арутюнова Светлана

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арутюнян Вилен

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арутюнов Георк Арамаисович

Мать ребёнка: Арутюнова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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