Арутюнов Арамаис Карапетович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арутюнц Карапет
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арутюнова Светлана
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арутюнян Вилен
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арутюнов Георк Арамаисович
Мать ребёнка: Арутюнова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно