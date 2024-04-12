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Марфа Карповна

Место рождения

Некрасово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1773 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Некрасово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Николай Петрович

Отец ребёнка: Пётр Ефимович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Сын: Михаил Петрович

Отец ребёнка: Пётр Ефимович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
В 1799 Воинка - с. Покров на Людеме
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Пётр Ефимович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Терентий Петрович

Отец ребёнка: Пётр Ефимович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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