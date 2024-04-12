Марфа Карповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773 ст.
Рождение ребёнка
1797 ст.
Сын: Николай Петрович
Отец ребёнка: Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Сын: Михаил Петрович
Отец ребёнка: Пётр Ефимович
В 1799 Воинка - с. Покров на Людеме
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
1809 ст.
Сын: Терентий Петрович
Отец ребёнка: Пётр Ефимович
Смерть
Неизвестно