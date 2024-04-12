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Николай Петрович

Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1797 ст.

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Около 1773 г.р.

Жена

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: Пётр Ефимович

Мать: Марфа Карповна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Егор Николаевич

Мать ребёнка: Татьяна Парфёновна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Сын: Семён Николаевич

Мать ребёнка: Татьяна Парфёновна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Дочь: Акулина Николаевна

Мать ребёнка: Татьяна Парфёновна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Парфёновна

Смерть
1833
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