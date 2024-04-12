Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1797 ст.
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Отец: Пётр Ефимович
Мать: Марфа Карповна
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Егор Николаевич
Мать ребёнка: Татьяна Парфёновна
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Сын: Семён Николаевич
Мать ребёнка: Татьяна Парфёновна
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Дочь: Акулина Николаевна
Мать ребёнка: Татьяна Парфёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Парфёновна
Смерть
1833