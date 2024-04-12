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Терентий Петрович

Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

1865

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: Пётр Ефимович

Мать: Марфа Карповна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
1827 ст.

Жена: Аграфена Никитична

ГАКО 33-4-47 Терентий Петров - Воинка, первым браком Агрипена Никитина - Кросна, вдова ПОРУЧИТЕЛИ: Гурий Емельянов, Стефан Ефимов, Лазарь Иванович - Воинка
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Купцов Тимофей Терентьевич

Мать ребёнка: Аграфена Никитична

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-74 Восприемники: Воинка - Фёдор Дорофеев и Дарья Фёдорова (жена Илариона Тарасова)
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Сын: Купцов Яков Романович

Мать ребёнка: Купцова Ирина/Арина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Сын: Купцов Григорий Терентьевич

Мать ребёнка: Купцова Ирина/Арина Ивановна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Мария Терентьевна

Мать ребёнка: Купцова Ирина/Арина Ивановна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-168 Восприемники: Воинка - Фёдор Афанасьевич и крестьянская дочь девица Ирина Стефановна
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Купцов Владимир Терентьевич

Мать ребёнка: Купцова Ирина/Арина Ивановна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-189 Восприемники: Воинка - Афанасий Иванович и крестьянская жена Ирина Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купцова Ирина/Арина Ивановна

Смерть
1865
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