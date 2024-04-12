Терентий Петрович
Место рождения
Дата рождения1809 ст.
Дата смерти1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: Пётр Ефимович
Мать: Марфа Карповна
Бракосочетание
1827 ст.
Жена: Аграфена Никитична
ГАКО 33-4-47 Терентий Петров - Воинка, первым браком Агрипена Никитина - Кросна, вдова ПОРУЧИТЕЛИ: Гурий Емельянов, Стефан Ефимов, Лазарь Иванович - Воинка
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Купцов Тимофей Терентьевич
Мать ребёнка: Аграфена Никитична
ГАКО 33-4-74 Восприемники: Воинка - Фёдор Дорофеев и Дарья Фёдорова (жена Илариона Тарасова)
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Мать ребёнка: Купцова Ирина/Арина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Сын: Купцов Григорий Терентьевич
Мать ребёнка: Купцова Ирина/Арина Ивановна
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Мария Терентьевна
Мать ребёнка: Купцова Ирина/Арина Ивановна
ГАКО 33-4-168 Восприемники: Воинка - Фёдор Афанасьевич и крестьянская дочь девица Ирина Стефановна
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Купцов Владимир Терентьевич
Мать ребёнка: Купцова Ирина/Арина Ивановна
ГАКО 33-4-189 Восприемники: Воинка - Афанасий Иванович и крестьянская жена Ирина Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1865