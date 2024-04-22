Колтышева Антонина Александрвна
Место рождения
Дата рождения1935
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Образование
Около 1957
Москва, город федерального значения Москва
РХТУ им. Д.И.Менделеева Будучи студенткой участвовала в поднятии целины (Казахстан)
Рождение ребёнка
14.05.1960
Сын: Колтышев Андрей Евгеньевич
Отец ребёнка: Колтышев Евгений
Домодедово, Домодедово, Московская область
Развод
После 1960
Муж: Колтышев Евгений
Сын Андрей остался жить с отцом - в Домодедово, дочери - с матерью - в Клину.
Работа или профессия
С 1960
текстильный институт им. А.Н.Косыгина и Клинское производственное объединение Химволокно" им. В.И.Ленина Должность: главный технолог
Рождение ребёнка
Около 1968
Дочь: Колтышева Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Колтышев Евгений
Рождение ребёнка
Около 1968
Дочь: Колтышева Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Колтышев Евгений
Награда
После 1970
Московский орден Трудового Красного Знамени
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колтышев Евгений