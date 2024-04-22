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Колтышева Антонина Александрвна

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Место рождения

Клин, Клин, Московская область

Дата рождения

1935

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Столяров Александр Никитич

Мать: Столярова Антонина Васильевна

Клин, Клин, Московская область
Образование
Около 1957
Москва, город федерального значения Москва
РХТУ им. Д.И.Менделеева Будучи студенткой участвовала в поднятии целины (Казахстан)
Рождение ребёнка
14.05.1960

Сын: Колтышев Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: Колтышев Евгений

Домодедово, Домодедово, Московская область
Развод
После 1960

Муж: Колтышев Евгений

Клин, Клин, Московская область
Сын Андрей остался жить с отцом - в Домодедово, дочери - с матерью - в Клину.
Работа или профессия
С 1960
Клин, Клин, Московская область
текстильный институт им. А.Н.Косыгина и Клинское производственное объединение Химволокно" им. В.И.Ленина Должность: главный технолог
Рождение ребёнка
Около 1968

Дочь: Колтышева Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Колтышев Евгений

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1968

Дочь: Колтышева Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Колтышев Евгений

Клин, Клин, Московская область
Награда
После 1970
Клин, Клин, Московская область
Московский орден Трудового Красного Знамени
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колтышев Евгений

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