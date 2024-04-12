Гриценко (Брусило) Матрона Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1840
Бракосочетание
18.01.1842 ст.
ф.679 о.12 д545 л.46об-47 (FS851) 18 Jan 1842 жених козак Шабалиновский Стефан Яковлев Брусило, первым браком, 20 лет козачка Шабалиновская Матрона Игнатиева Гриценкова, 18 по жениху отец его козак Ш... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1842 ст.
Сын: Брусило Григорий Степанович
Отец ребёнка: Брусило Степан Яковлевич
1842: Ф. 0679, о. 0012, д. 0545 44об-45 FS849 Шабалинов 1841–1842 18 Dec 1842 Григорий Казак Шабалиновский Стефан Яковлев Брусило и законная жена его Матрона Игнатиева Восп. козак села Нехаевки Михаи... Показать все
Рождение ребёнка
1844
Сын: Брусило Михаил Степанович
Отец ребёнка: Брусило Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Брусило Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Брусило Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Брусило Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Брусило Параскевия Степановна
Отец ребёнка: Брусило Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Брусило Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Агафья Степановна
Отец ребёнка: Брусило Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Брусило Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Дарья Степановна
Отец ребёнка: Брусило Степан Яковлевич
Смерть
Неизвестно