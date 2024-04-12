Гриценко (Брусило) Матрона Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриценко (Брусило) Матрона Игнатьевна

Место рождения

Шабалинов, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Гриценко Игнат Васильевич

Мать: Гриценко Анастасия Федоровна

Шабалинов, Чернігівська область
Бракосочетание
18.01.1842 ст.

Муж: Брусило Степан Яковлевич

Шабалинов, Чернігівська область
ф.679 о.12 д545 л.46об-47 (FS851) 18 Jan 1842 жених козак Шабалиновский Стефан Яковлев Брусило, первым браком, 20 лет козачка Шабалиновская Матрона Игнатиева Гриценкова, 18 по жениху отец его козак Ш... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1842 ст.

Сын: Брусило Григорий Степанович

Отец ребёнка: Брусило Степан Яковлевич

1842: Ф. 0679, о. 0012, д. 0545 44об-45 FS849 Шабалинов 1841–1842 18 Dec 1842 Григорий Казак Шабалиновский Стефан Яковлев Брусило и законная жена его Матрона Игнатиева Восп. козак села Нехаевки Михаи... Показать все
Рождение ребёнка
1844

Сын: Брусило Михаил Степанович

Отец ребёнка: Брусило Степан Яковлевич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Брусило Степан Яковлевич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Брусило Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Брусило Степан Яковлевич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Брусило Параскевия Степановна

Отец ребёнка: Брусило Степан Яковлевич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Брусило Степан Яковлевич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Агафья Степановна

Отец ребёнка: Брусило Степан Яковлевич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Брусило Степан Яковлевич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Дарья Степановна

Отец ребёнка: Брусило Степан Яковлевич

Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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