Брусило Григорий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
18.12.1842 ст.
1842: Ф. 0679, о. 0012, д. 0545 44об-45 FS849 Шабалинов 1841–1842 18 Dec 1842 Григорий Казак Шабалиновский Стефан Яковлев Брусило и законная жена его Матрона Игнатиева Восп. козак села Нехаевки Михаи... Показать все
Смерть
Неизвестно