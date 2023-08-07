Брусило Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрусило Григорий Степанович

Брусило Григорий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1842 ст.

Отец: Брусило Степан Яковлевич

Мать: Гриценко Матрона Игнатьевна

1842: Ф. 0679, о. 0012, д. 0545 44об-45 FS849 Шабалинов 1841–1842 18 Dec 1842 Григорий Казак Шабалиновский Стефан Яковлев Брусило и законная жена его Матрона Игнатиева Восп. козак села Нехаевки Михаи... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close