Лапина Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лапина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапин Иван Арсентьевич

Отец ребёнка: Лапин Арсентий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапин Николай Арсентьевич

Отец ребёнка: Лапин Арсентий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапин Арсентий Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапин Арсентий Леонтьевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Мякотных (Лапина) Ольга Арсентьевна

Отец ребёнка: Лапин Арсентий Леонтьевич

Смерть
Неизвестно

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