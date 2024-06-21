Лапин Николай Арсентьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лапин Николай Арсентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лапин Арсентий Леонтьевич

Мать: Лапина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапин ?

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
следователь в милиции
Смерть
Неизвестно

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