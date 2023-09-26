Филиппова Екатерина Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1952
Отец: Рочев Митрофан Захарович
Мать: Рочева Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
14.03.1975
Дочь: Артеева Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Томилов Анатолий Ефимович
Рождение ребёнка
24.06.1978
Дочь: Артеева Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Томилов Анатолий Ефимович
Рождение ребёнка
12.12.1983
Дочь: Хозяинова Раиса Григорьевна
Отец ребёнка: Филиппов Григорий Мелентьевич
Рождение ребёнка
27.08.1985
Сын: Филиппов Олег Григорьевич
Отец ребёнка: Филиппов Григорий Мелентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно