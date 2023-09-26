Филиппова Екатерина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Екатерина Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1952

Отец: Рочев Митрофан Захарович

Мать: Рочева Ксения Ефимовна

Рождение ребёнка
14.03.1975

Дочь: Артеева Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Томилов Анатолий Ефимович

Рождение ребёнка
24.06.1978

Дочь: Артеева Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Томилов Анатолий Ефимович

Рождение ребёнка
12.12.1983

Дочь: Хозяинова Раиса Григорьевна

Отец ребёнка: Филиппов Григорий Мелентьевич

Рождение ребёнка
27.08.1985

Сын: Филиппов Олег Григорьевич

Отец ребёнка: Филиппов Григорий Мелентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Григорий Мелентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томилов Анатолий Ефимович

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