Бакашева Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1926
Дата смерти16.08.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бакашев Владимир Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.08.1996