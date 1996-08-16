Бакашева Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакашева Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1926

Дата смерти

16.08.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакашев Владимир Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакашев Владимир Савельевич

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.08.1996
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