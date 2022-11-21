Рода Тимофей Иоаннович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти30.04.1796
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Бондарь (Рода) Моисей Тимофеевич
Мать ребёнка: ?
ЦГИА Украины Киев, Ф. 224, о.1. д 276 (совр. село Губник, Гайсинский район, Винницкая область), файл 57 (стр. 44), пятая запись на листе: 21.09.1774 Родился Моисей у родителей Тимофея Бондаря и жены е... Показать все
Смерть
30.04.1796
Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3W-TGRS 1415-1-283-521-15 Месяца апреля тридцатого дня Тимофей Иоаннов сын Рода подсоседок войскового товарища Петра Талошевича и житель Носовский прихо... Показать все