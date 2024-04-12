Тлиш Мадин Салихович
Место рождения
Дата рождения13.01.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1939
Бракосочетание
29.05.1970
Жена: Тлиш Асиет Сулеймановна
Рождение ребёнка
22.04.1971
Дочь: Тлиш Марина Мадиновна
Мать ребёнка: Тлиш Асиет Сулеймановна
Рождение ребёнка
29.04.1974
Сын: Тлиш Аслан Мадинович
Мать ребёнка: Тлиш Асиет Сулеймановна
Рождение ребёнка
29.04.1974
Сын: Тлиш Аслан Мадинович
Смерть
Неизвестно