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Тлиш Мадин Салихович

Место рождения

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

13.01.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
29.05.1970

Жена: Тлиш Асиет Сулеймановна

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
22.04.1971

Дочь: Тлиш Марина Мадиновна

Мать ребёнка: Тлиш Асиет Сулеймановна

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
29.04.1974

Сын: Тлиш Аслан Мадинович

Мать ребёнка: Тлиш Асиет Сулеймановна

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
29.04.1974

Сын: Тлиш Аслан Мадинович

Мать ребёнка: не указана

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
Неизвестно
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