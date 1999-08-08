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Фадеев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1931

Дата смерти

08.08.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1931

Отец: Фадеев Петр

Мать: Фадеева Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутикова (Фадеев) Галина

Мать ребёнка: Фадеева (Каконен) Ольга

Рождение ребёнка
26.04.1962

Сын: Фадеев Сергей

Мать ребёнка: Фадеева (Каконен) Ольга

Суоярви, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
08.08.1999
Суоярви, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Суоярви, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия

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