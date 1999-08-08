Фадеев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1931
Дата смерти08.08.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1931
Отец: Фадеев Петр
Мать: Фадеева Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крутикова (Фадеев) Галина
Мать ребёнка: Фадеева (Каконен) Ольга
Рождение ребёнка
26.04.1962
Сын: Фадеев Сергей
Мать ребёнка: Фадеева (Каконен) Ольга
Смерть
08.08.1999
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно