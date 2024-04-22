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Сидоренко Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

22.10.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

1835 г.р.

Жена

1880 г.р.
1882 г.р.
1884 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1878

Отец: Сидоренко Яков Моисеевич

Мать: Сидоренко Дарья Леонтьевна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
09.02.1897

Жена: Сидоренко Феодосия Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Сидоренко Ефросиния Дмитриевна

Мать ребёнка: Сидоренко Феодосия Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.07.1898

Дочь: Сидоренко Ефросиния Дмитриевна

Мать ребёнка: Сидоренко Феодосия Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1899

Дочь: Сидоренко Наталия Дмитриевна

Мать ребёнка: Сидоренко Феодосия Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.08.1905

Дочь: Сидоренко Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Сидоренко Феодосия Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
30.01.1906

Жена: Сидоренко Елена Ивановна

Нежин, Чернігівська область
с Еленой второй брак, у Елены первый
Бракосочетание
06.02.1908

Жена: Сидоренко Александра Кирилловна

Липовый Рог, Чернігівська область
с Александрой третий брак, у Александры первый
Рождение ребёнка
01.11.1908

Сын: Сидоренко Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Сидоренко Александра Кирилловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.06.1911

Сын: Сидоренко Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Сидоренко Александра Кирилловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.05.1914

Дочь: Сидоренко Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Сидоренко Александра Кирилловна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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