Сидоренко Дмитрий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1878
Бракосочетание
09.02.1897
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Сидоренко Ефросиния Дмитриевна
Мать ребёнка: Сидоренко Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
17.07.1898
Дочь: Сидоренко Ефросиния Дмитриевна
Мать ребёнка: Сидоренко Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1899
Дочь: Сидоренко Наталия Дмитриевна
Мать ребёнка: Сидоренко Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1905
Дочь: Сидоренко Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Сидоренко Феодосия Ивановна
Бракосочетание
30.01.1906
Жена: Сидоренко Елена Ивановна
с Еленой второй брак, у Елены первый
Бракосочетание
06.02.1908
Липовый Рог, Чернігівська область
с Александрой третий брак, у Александры первый
Рождение ребёнка
01.11.1908
Сын: Сидоренко Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Сидоренко Александра Кирилловна
Рождение ребёнка
01.06.1911
Сын: Сидоренко Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Сидоренко Александра Кирилловна
Рождение ребёнка
01.05.1914
Дочь: Сидоренко Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Сидоренко Александра Кирилловна
Смерть
Неизвестно