Сидоренко (Хоменко) Дарья Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти23.01.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Сидоренко Яков Моисеевич
Дочь: Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Сидоренко Яков Моисеевич
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Сидоренко Яков Моисеевич
Сын: Сидоренко Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Сидоренко Яков Моисеевич
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Сидоренко Яков Моисеевич
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Сидоренко Яков Моисеевич
Дочь: Решетько Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Сидоренко Яков Моисеевич
Сын: Сидоренко Моисей Яковлевич
Отец ребёнка: Сидоренко Яков Моисеевич
Отец ребёнка: Сидоренко Яков Моисеевич
Сын: Сидоренко Мирон Яковлевич
Отец ребёнка: Сидоренко Яков Моисеевич
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Сидоренко Яков Моисеевич
Сын: Сидоренко Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Сидоренко Яков Моисеевич