Сидоренко (Хоменко) Дарья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко (Хоменко) Дарья Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

23.01.1886

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1856

Сын: Сидоренко Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Сидоренко Яков Моисеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
?.10.1858

Дочь: Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Сидоренко Яков Моисеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.10.1860

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Сидоренко Яков Моисеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.09.1861

Сын: Сидоренко Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Сидоренко Яков Моисеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1863

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Сидоренко Яков Моисеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1865

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Сидоренко Яков Моисеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.08.1867

Дочь: Решетько Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Сидоренко Яков Моисеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.08.1868

Сын: Сидоренко Моисей Яковлевич

Отец ребёнка: Сидоренко Яков Моисеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.06.1872

Сын: Сидоренко Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Сидоренко Яков Моисеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.08.1874

Сын: Сидоренко Мирон Яковлевич

Отец ребёнка: Сидоренко Яков Моисеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.12.1875

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Сидоренко Яков Моисеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.10.1878

Сын: Сидоренко Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Сидоренко Яков Моисеевич

Нежин, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
23.01.1886
Черниговская губерния, Российская империя
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