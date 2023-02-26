Гринкевич Спиридон Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
1909
Сын: Гринкевич Александр Спиридонович
Мать ребёнка: Гринкевич Миланья Федоровна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Гринкевич Николай Спиридонович
Мать ребёнка: Гринкевич Миланья Федоровна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Гринкевич Иван Спиридонович
Мать ребёнка: Гринкевич Миланья Федоровна
Рождение ребёнка
17.12.1917
Дочь: Варвара Спиридоновна
Мать ребёнка: Гринкевич Миланья Федоровна
Смерть
1937
Демидов Смоленской области
Похороны
Неизвестно
Демидов Смоленской области (духовское кладбище)