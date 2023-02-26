Гринкевич Спиридон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринкевич Спиридон Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1907

Жена: Гринкевич Миланья Федоровна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Гринкевич Александр Спиридонович

Мать ребёнка: Гринкевич Миланья Федоровна

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Гринкевич Николай Спиридонович

Мать ребёнка: Гринкевич Миланья Федоровна

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Гринкевич Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Гринкевич Миланья Федоровна

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.12.1917

Дочь: Варвара Спиридоновна

Мать ребёнка: Гринкевич Миланья Федоровна

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1937
Демидов Смоленской области
Похороны
Неизвестно
Демидов Смоленской области (духовское кладбище)
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