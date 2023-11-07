Кисельман (Лихтман) Рахиль
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1877
Муж: не указан
Рождение ребёнка
06.11.1879
Дочь: Фридман (Кисельман) Фейга (Фая)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.02.1883
Сын: Кисельман Сендерг (Александр) Хаимович (Михайлович)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.05.1885
Сын: Кисельман Давид Хаимович (Михайлович)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.02.1889
Сын: Кисельман Шлема
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.08.1891
Дочь: Моценок (Кисельман) Шейдель (Соня)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.05.1894
Дочь: Эткина (Кисельман) Цивья (Зина)
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1926
Похороны
Неизвестно
Еврейское кладбище, ул. Соревнования 2