Кисельман (Лихтман) Рахиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисельман (Лихтман) Рахиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1877

Муж: не указан

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.11.1879

Дочь: Фридман (Кисельман) Фейга (Фая)

Отец ребёнка: не указан

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.02.1883

Сын: Кисельман Сендерг (Александр) Хаимович (Михайлович)

Отец ребёнка: не указан

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.05.1885

Сын: Кисельман Давид Хаимович (Михайлович)

Отец ребёнка: не указан

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.02.1889

Сын: Кисельман Шлема

Отец ребёнка: не указан

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.08.1891

Дочь: Моценок (Кисельман) Шейдель (Соня)

Отец ребёнка: не указан

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.05.1894

Дочь: Эткина (Кисельман) Цивья (Зина)

Отец ребёнка: не указан

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
1926
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Еврейское кладбище, ул. Соревнования 2

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