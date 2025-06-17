Галин Георгий Александрович 02.02.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Галин Георгий Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 02.02.1929, Полтава, Полтавська область

умер ?.02.2015

Отец
Галин Александр Владимирович20.03.1900 г.р.
Мать
Галина (Быкова) Татьяна Николаевна02.03.1894 г.р.
Супруги
Минавичева Татьяна Валентиновна26.02.1945 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1929

Отец: Галин Александр Владимирович

Мать: Галина (Быкова) Татьяна Николаевна

Полтава, Полтавська область

Бракосочетание
24.08.1968

Жена: Минавичева Татьяна Валентиновна

Бракосочетание
17.04.1975

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.02.2015

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