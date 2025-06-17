Галин Георгий Александрович
мужской, родился 02.02.1929, Полтава, Полтавська область
умер ?.02.2015
ОтецГалин Александр Владимирович20.03.1900 г.р.
МатьГалина (Быкова) Татьяна Николаевна02.03.1894 г.р.
Супруги
Минавичева Татьяна Валентиновна26.02.1945 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1929
Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
24.08.1968
Бракосочетание
17.04.1975
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.10.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.02.2015