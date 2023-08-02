Корчагина Ефимья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1694
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694
Улитино, заузолской волости ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 12 оборот
Место жительства
С 1730
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 12 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно