Корчагина Ефимья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагина Ефимья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1684 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Улитино, заузолской волости ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 12 оборот
Место жительства
С 1730
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 12 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корчагин Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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