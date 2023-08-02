Корчагин Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагин Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1694 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684

Отец: не указан

Мать: не указана

Корчагина, заузолской волости ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 12 оборот
Место жительства
С 1730
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 12 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корчагина Аф Ивановна

Смерть
Неизвестно