Корчагин Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1684
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1684
Отец: не указан
Мать: не указана
Корчагина, заузолской волости ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 12 оборот
Место жительства
С 1730
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 12 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корчагина Аф Ивановна
Смерть
Неизвестно