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Фурсов Трофим Киприянович

Место рождения

с. Ворово, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместн. Россия

Дата рождения

1708

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Фурсов Киприян Артемьевич

Мать: ?

с. Ворово, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместн. Россия
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-736,737,зап-18164
Рождение ребёнка
1748

Сын: Фурсов Трифон Трофимович

Мать ребёнка: ?

с. Ворово, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместн. Россия
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-736,737,зап-18166
Смерть
После 1748
Россия Воронежское наместн. Ливенский уезд Затрудцкий стан с Ворово
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-736,737,зап-18164
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