Фурсов Трифон Трофимович
Место рожденияс. Ворово, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместн. Россия
Дата рождения1748
Дата смертиПосле 1748
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Фурсов Трофим Киприянович
Мать: ?
с. Ворово, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместн. Россия
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-736,737,зап-18166
Смерть
После 1748
Россия Воронежское наместн. Ливенский уезд Затрудцкий стан с Ворово
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-736,737,зап-18166