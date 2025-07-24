Загоскин Дмитрий Михайлович
мужской, родился 30.05.1818
умер 09.01.1870, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Загоскина (Батурина) Анна Фёдоровна02.11.1824 г.р.
Дети
Загоскина Анна Дмитриевна21.02.1848 г.р.
Загоскина Екатерина Дмитриевна25.03.1849 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1847
Рождение ребёнка
21.02.1848
Дочь: Загоскина Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Загоскина (Батурина) Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.03.1849
Дочь: Загоскина Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Загоскина (Батурина) Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.04.1850
Сын: Загоскин Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Загоскина (Батурина) Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
?.11.1854
Сын: Загоскин Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Загоскина (Батурина) Анна Фёдоровна
Смерть
09.01.1870