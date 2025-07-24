Загоскин Дмитрий Михайлович 30.05.1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Загоскин Дмитрий Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.05.1818

умер 09.01.1870, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Загоскина (Батурина) Анна Фёдоровна02.11.1824 г.р.
Дети
Загоскина Анна Дмитриевна21.02.1848 г.р.
Загоскина Екатерина Дмитриевна25.03.1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.05.1847

Жена: Загоскина (Батурина) Анна Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва

ЦГАМ Фонд №2125, опись №1, дело №1123, стр. 126

Рождение ребёнка
21.02.1848

Дочь: Загоскина Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Загоскина (Батурина) Анна Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
25.03.1849

Дочь: Загоскина Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Загоскина (Батурина) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
03.04.1850

Сын: Загоскин Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Загоскина (Батурина) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
?.11.1854

Сын: Загоскин Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Загоскина (Батурина) Анна Фёдоровна

Смерть
09.01.1870
Москва, город федерального значения Москва

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