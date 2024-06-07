Пелагея Георгиевна
Место рожденияд. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Дата рождения01.05.1888
Дата смерти11.01.1890
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1888
Отец: Георгий\\Егор Евстафьевич
Мать: не указана
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Смерть
11.01.1890
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область