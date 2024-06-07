Пелагея Георгиевна 01.05.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пелагея Георгиевна

Место рождения

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область

Дата рождения

01.05.1888

Дата смерти

11.01.1890

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЩ
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Место
Комментарий
Рождение
01.05.1888

Отец: Георгий\\Егор Евстафьевич

Мать: не указана

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Смерть
11.01.1890
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область

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