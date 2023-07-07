Патрина Василиса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти13.10.1796 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Патрин Григорий Степанович
Отец ребёнка: Патрин Степан Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Патрин Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Патрин Степан Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Мячева Ксенья Степановна
Отец ребёнка: Патрин Степан Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Патрин Степан Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Патрина Анна Степановна
Отец ребёнка: Патрин Степан Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Смерть
13.10.1796 ст.
ГАПК, 37-1-2б, 657л