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Патрина Василиса Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

13.10.1796 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Патрин Григорий Степанович

Отец ребёнка: Патрин Степан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Патрин Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Патрин Степан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Мячева Ксенья Степановна

Отец ребёнка: Патрин Степан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Патрин Зотей Степанович

Отец ребёнка: Патрин Степан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Патрина Анна Степановна

Отец ребёнка: Патрин Степан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрин Степан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Смерть
13.10.1796 ст.
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, 37-1-2б, 657л
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