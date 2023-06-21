Агрусев Ришат Кашафович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1961
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец: Агрусев Кашаф Хабибович
Мать: Агрусева Сания Фатиховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Агрусева (Салихова) Гульнур Джиганшевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1988
Мать ребёнка: Агрусева (Салихова) Гульнур Джиганшевна
Смерть
Неизвестно