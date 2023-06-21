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Агрусев Ришат Кашафович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Агрусев Кашаф Хабибович

Мать: Агрусева Сания Фатиховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агрусев Рустам Ришатович

Мать ребёнка: Агрусева (Салихова) Гульнур Джиганшевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрусева (Салихова) Гульнур Джиганшевна

Рождение ребёнка
21.04.1988

Сын: Агрусев Рамиль Ришатович

Мать ребёнка: Агрусева (Салихова) Гульнур Джиганшевна

Смерть
Неизвестно

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