Таланова Домна Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таланова Домна Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1869

Дочь: Таланова Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Таланов Тихон Николаевич

Рождение ребёнка
08.04.1871 ст.

Сын: Таланов Семен Тихонович

Отец ребёнка: Таланов Тихон Николаевич

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
13.02.1878

Дочь: Таланова Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Таланов Тихон Николаевич

Рождение ребёнка
22.03.1880

Дочь: Таланова Матрона Тихоновна

Отец ребёнка: Таланов Тихон Николаевич

Рождение ребёнка
24.07.1882 ст.

Сын: Таланов Василий Тихонович

Отец ребёнка: Таланов Тихон Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таланов Тихон Николаевич

Смерть
Неизвестно
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