Таланова Домна Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.1869
Дочь: Таланова Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Таланов Тихон Николаевич
Рождение ребёнка
08.04.1871 ст.
Отец ребёнка: Таланов Тихон Николаевич
Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
13.02.1878
Дочь: Таланова Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Таланов Тихон Николаевич
Рождение ребёнка
22.03.1880
Дочь: Таланова Матрона Тихоновна
Отец ребёнка: Таланов Тихон Николаевич
Рождение ребёнка
24.07.1882 ст.
Сын: Таланов Василий Тихонович
Отец ребёнка: Таланов Тихон Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно