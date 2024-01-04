Таланов Тихон Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаланов Тихон Николаевич

Таланов Тихон Николаевич

Место рождения

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

13.11.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Таланов Николай Андреевич

Мать: Таланова Наталья Лаврентьевна

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
23.03.1869

Дочь: Таланова Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Таланова Домна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
08.04.1871 ст.

Сын: Таланов Семен Тихонович

Мать ребёнка: Таланова Домна Лаврентьевна

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
13.02.1878

Дочь: Таланова Евдокия Тихоновна

Мать ребёнка: Таланова Домна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
22.03.1880

Дочь: Таланова Матрона Тихоновна

Мать ребёнка: Таланова Домна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
24.07.1882 ст.

Сын: Таланов Василий Тихонович

Мать ребёнка: Таланова Домна Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таланова Домна Лаврентьевна

Смерть
13.11.1903
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close