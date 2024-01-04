Таланов Тихон Николаевич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти13.11.1903
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
23.03.1869
Дочь: Таланова Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Таланова Домна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
08.04.1871 ст.
Мать ребёнка: Таланова Домна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
13.02.1878
Дочь: Таланова Евдокия Тихоновна
Мать ребёнка: Таланова Домна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
22.03.1880
Дочь: Таланова Матрона Тихоновна
Мать ребёнка: Таланова Домна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
24.07.1882 ст.
Сын: Таланов Василий Тихонович
Мать ребёнка: Таланова Домна Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.1903