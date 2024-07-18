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Курилов Илья Иванович

Место рождения

Псарёво

Дата рождения

14.07.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1877 ст.

Отец: Курилов Иван Данилов

Мать: Курилова Матрона Кириллова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курилова Параскева Андреевна

Рождение ребёнка
11.12.1902

Сын: Курилов Николай Ильич

Мать ребёнка: Курилова Параскева Андреевна

Рождение ребёнка
01.04.1904

Дочь: Тимирева (Курилова) Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Курилова Параскева Андреевна

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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