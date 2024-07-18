Курилов Илья Иванович
Место рожденияПсарёво
Дата рождения14.07.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1877 ст.
Отец: Курилов Иван Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1902
Мать ребёнка: Курилова Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
01.04.1904
Дочь: Тимирева (Курилова) Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Курилова Параскева Андреевна
Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно