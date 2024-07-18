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Курилова Параскева Андреевна

Место рождения

Медведково, Митинская волость, Дмитровский уезд

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Андрей Иванов

Мать: не указана

Медведково, Митинская волость, Дмитровский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курилов Илья Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1898 ст.

Дочь: (Курилова) Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1901

Дочь: (Курилова) Анна Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.12.1902

Сын: Курилов Николай Ильич

Отец ребёнка: Курилов Илья Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1904

Дочь: Тимирева (Курилова) Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Курилов Илья Иванович

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.07.1906 ст.

Дочь: (Курилова) Мария Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.01.1909 ст.

Сын: Курилов Василий Ильич

Отец ребёнка: не указан

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.06.1911 ст.

Дочь: (Курилова) Агрипина (Аграфена) Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.08.1913 ст.

Дочь: (Курилова) Марфа Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.01.1916 ст.

Дочь: (Курилова) Клавдия Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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