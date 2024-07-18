Курилова Параскева Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Андрей Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1898 ст.
Дочь: (Курилова) Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.01.1901
Дочь: (Курилова) Анна Ильинична
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.12.1902
Отец ребёнка: Курилов Илья Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1904
Дочь: Тимирева (Курилова) Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Курилов Илья Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1906 ст.
Дочь: (Курилова) Мария Ильинична
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.01.1909 ст.
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.06.1911 ст.
Дочь: (Курилова) Агрипина (Аграфена) Ильинична
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.08.1913 ст.
Дочь: (Курилова) Марфа Ильинична
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.01.1916 ст.
Дочь: (Курилова) Клавдия Ильинична
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно