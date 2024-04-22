Плоская (Кулакова) Марья Матфеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плоская (Кулакова) Марья Матфеевна

Место рождения

Гбач, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1793 ст.

Дата смерти

До 1826 ст.

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Гбач, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
10.07.1811 ст.

Муж: Плоской Гаврила Амвросиевич (Обросимович)

Жены Гаврилы: Евдокия, Марья.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плоской Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Плоской Гаврила Амвросиевич (Обросимович)

Кузонемская волость, деревня Гбач
Смерть
До 1826 ст.
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