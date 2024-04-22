Плоская (Кулакова) Марья Матфеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793 ст.
Дата смертиДо 1826 ст.
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
10.07.1811 ст.
Жены Гаврилы: Евдокия, Марья.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плоской Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Плоской Гаврила Амвросиевич (Обросимович)
Кузонемская волость, деревня Гбач
Смерть
До 1826 ст.