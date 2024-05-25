Плоской Гаврила Амвросиевич (Обросимович)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791 ст.
Дата смерти16.05.1853 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плоская Варвара
Вторая или третья супруга Плоского Гаврилы.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плоская Евдокия
Вторая или третья супруга Плоского Гаврилы.
Бракосочетание
10.07.1811
Первая жена Гаврилы. Другие - Евдокия, Марья.
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: Плоская (Кулакова) Марья Матфеевна
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Плоская (Кулакова) Марья Матфеевна
Рождение ребёнка
Между 1820 и 1822
Сын: Плоской Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: Плоская (Кулакова) Марья Матфеевна
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Плоской Дмитрий Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: (Плоская) Марья Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1832
Сын: Плоской Артемий Гаврилович
Мать ребёнка: Плоская Евдокия
Смерть
16.05.1853 ст.