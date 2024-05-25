Плоской Гаврила Амвросиевич (Обросимович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плоской Гаврила Амвросиевич (Обросимович)

Место рождения

Гбач, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1791 ст.

Дата смерти

16.05.1853 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791 ст.

Отец: Плоской Амвросий (Обросим) Прокопьевич

Мать: Плоская Дарья

Гбач, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плоская Варвара

Вторая или третья супруга Плоского Гаврилы.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плоская Евдокия

Вторая или третья супруга Плоского Гаврилы.
Бракосочетание
10.07.1811

Жена: Плоская (Кулакова) Марья Матфеевна

Первая жена Гаврилы. Другие - Евдокия, Марья.
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Плоской Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Плоская (Кулакова) Марья Матфеевна

Гбач, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Плоской Пётр Гаврилович

Мать ребёнка: Плоская (Кулакова) Марья Матфеевна

Гбач, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Между 1820 и 1822

Сын: Плоской Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: Плоская (Кулакова) Марья Матфеевна

Гбач, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Плоской Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Гбач, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: (Плоская) Марья Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Гбач, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.10.1832

Сын: Плоской Артемий Гаврилович

Мать ребёнка: Плоская Евдокия

Гбач, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
16.05.1853 ст.
Гбач, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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