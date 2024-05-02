Караченков Пётр Родионович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти1976
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Караченков Родион
Мать: Акилина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Караченкова Зоя Петровна
Мать ребёнка: Евфросиния Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Караченкова Антонина Петровна
Мать ребёнка: Евфросиния Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Караченкова Александра Петровна
Мать ребёнка: Евфросиния Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Караченков Георгий Петрович
Мать ребёнка: Евфросиния Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Караченков Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Евфросиния Лаврентьевна
Рождение ребёнка
27.03.1926
Дочь: Караченкова Нина Петровна
Мать ребёнка: Евфросиния Лаврентьевна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
1976