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Караченков Пётр Родионович

Место рождения

Николевка, Балаковский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Караченков Родион

Мать: Акилина

Николевка, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Караченкова Зоя Петровна

Мать ребёнка: Евфросиния Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Караченкова Антонина Петровна

Мать ребёнка: Евфросиния Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Караченкова Александра Петровна

Мать ребёнка: Евфросиния Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Караченков Георгий Петрович

Мать ребёнка: Евфросиния Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Караченков Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Евфросиния Лаврентьевна

Рождение ребёнка
27.03.1926

Дочь: Караченкова Нина Петровна

Мать ребёнка: Евфросиния Лаврентьевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
1976

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