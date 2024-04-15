Андрияшенко Юстиния Саввична
Место рождения
Дата рождения01.10.1895 ст.
Дата смерти10.12.1898 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1895 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYBW?i=7&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
02.10.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Похороны
10.12.1898 ст.
на кладбище д. Кровной
Смерть
10.12.1898 ст.
Причина смерти: от дифтерита | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96C-K?i=131&cc=3511744&cat=1008700