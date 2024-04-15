Андрияшенко Савва (Савелий) Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрияшенко Савва (Савелий) Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1888 ст.

Жена: Андрияшенко Юстиния Ефимовна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHQ-D?i=603&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
12.02.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Мелетий Тимофеевич Одарченко
Рождение ребёнка
21.02.1889 ст.

Сын: Андрияшенко Тимофей Саввич

Мать ребёнка: Андрияшенко Юстиния Ефимовна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
13.09.1890 ст.

Сын: Андрияшенко Никита Савельевич

Мать ребёнка: Андрияшенко Юстиния Ефимовна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
03.02.1892 ст.

Сын: Андрияшенко Федот Саввич

Мать ребёнка: Андрияшенко Юстиния Ефимовна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
07.09.1893 ст.

Сын: Андрияшенко Еким Саввич

Мать ребёнка: Андрияшенко Юстиния Ефимовна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
01.10.1895 ст.

Дочь: Андрияшенко Юстиния Саввична

Мать ребёнка: Андрияшенко Юстиния Ефимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYBW?i=7&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
27.03.1898 ст.

Сын: Андрияшенко Поликарп Саввич

Мать ребёнка: Андрияшенко Юстиния Ефимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z7-P?i=84&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
15.03.1900 ст.

Дочь: Дарья Саввична

Мать ребёнка: Андрияшенко Юстиния Ефимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D4-6?i=351&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
04.08.1901 ст.

Сын: Андрияшенко Емельян Саввич

Мать ребёнка: Андрияшенко Юстиния Ефимовна

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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