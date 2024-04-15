Андрияшенко Савва (Савелий) Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.02.1888 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHQ-D?i=603&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
12.02.1889 ст.
Мелетий Тимофеевич Одарченко
Рождение ребёнка
21.02.1889 ст.
Сын: Андрияшенко Тимофей Саввич
Мать ребёнка: Андрияшенко Юстиния Ефимовна
Рождение ребёнка
13.09.1890 ст.
Сын: Андрияшенко Никита Савельевич
Мать ребёнка: Андрияшенко Юстиния Ефимовна
Рождение ребёнка
03.02.1892 ст.
Мать ребёнка: Андрияшенко Юстиния Ефимовна
Рождение ребёнка
07.09.1893 ст.
Мать ребёнка: Андрияшенко Юстиния Ефимовна
Рождение ребёнка
01.10.1895 ст.
Дочь: Андрияшенко Юстиния Саввична
Мать ребёнка: Андрияшенко Юстиния Ефимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYBW?i=7&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
27.03.1898 ст.
Сын: Андрияшенко Поликарп Саввич
Мать ребёнка: Андрияшенко Юстиния Ефимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z7-P?i=84&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
15.03.1900 ст.
Дочь: Дарья Саввична
Мать ребёнка: Андрияшенко Юстиния Ефимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D4-6?i=351&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
04.08.1901 ст.
Сын: Андрияшенко Емельян Саввич
Мать ребёнка: Андрияшенко Юстиния Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно