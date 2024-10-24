Орлова (Мишенкова) Антонина Федоровна
Место рождения
Дата рождения14.03.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барчукова (Орлова) Людмила
Отец ребёнка: Орлов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
02.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно