Орлова (Мишенкова) Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Мишенкова) Антонина Федоровна

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Место рождения

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

14.03.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1915

Отец: Мишенков Федор Гаврилович

Мать: Мишенкова Мария Георгиевна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барчукова (Орлова) Людмила

Отец ребёнка: Орлов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
03.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Иван Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Иван Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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