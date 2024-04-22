Орлов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Иван Васильевич

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Место рождения

Малофеево, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Вычислено 1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Малофеево, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонина Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонина Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барчукова Людмила

Мать ребёнка: Антонина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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