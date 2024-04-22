Орлов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1917
Рождение ребёнка
03.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
02.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барчукова Людмила
Мать ребёнка: Антонина Федоровна
Смерть
Неизвестно