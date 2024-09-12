Харитонов Евгений Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонов Евгений Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитонова (--) Лукерья Артемьевна

https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/31
Рождение ребёнка
01.11.1872 ст.

Дочь: (Харитонова) Матрена Евгеньевна

Мать ребёнка: Харитонова (--) Лукерья Артемьевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/31
Смерть
Неизвестно

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