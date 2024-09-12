Харитонов Евгений Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/31
Рождение ребёнка
01.11.1872 ст.
Дочь: (Харитонова) Матрена Евгеньевна
Мать ребёнка: Харитонова (--) Лукерья Артемьевна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/31
Смерть
Неизвестно